Magazine Dez anos após morte, Amy Winehouse tem trajetória e obra revisitadas Fãs de uma das vozes mais celebradas do mundo poderão matar as saudades em documentários, livro e homenagens nos canais de música, com reprises de apresentações da cantora

Fã dos grupos femininos de soul dos anos 1960 e com vozeirão de diva do jazz, Amy Jade Winehouse tinha sofisticação e talento para agradar fãs do rock ao soul. Os cabelos negros em formato de colmeia, os olhos tristes sempre carregados de rímel e as tatuagens no estilo marinheiro completam a persona da artista, encontrada morta em seu apartamento, em Londres, em 23 ...