Magazine Deusa do vento

A retificação do nome social nos documentos pessoais já é uma batalha ganha na trajetória de Rayka Vieira. Na hora de escolher o nome, optou pelo singular Rayka, substantivo próprio de origem grega que significa “deusa do vento”. Há ainda uma hipótese de que o nome tenha origem espanhola e significaria “bonita”. “Rayka é aquela que sempre está em busca do novo. Ilustra...