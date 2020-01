Magazine Deus salve a Rainha

Ao que tudo indica, Martin Scorsese dividirá o pão da vitória com Peter Morgan, criador de The Crown (foto), da Netflix. Concorrendo com Big Little Lies (HBO), Killing Eve (BBC), The Morning Show (Apple TV+) e Succession (HBO), a produção é favorita na categoria Melhor Série – Drama. Se nas duas temporadas anteriores, o tarimbado roteirista optou por retratar a coroaçã...