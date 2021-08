Magazine 'Deus não tarda nem falha', posta Caio Castro após fim de namoro com Grazi "O mundo dá voltas. Deus não tarde nem falha. Ele age na hora certa", escreveu o ator no Stories

Após a confirmação do fim do namoro com Grazi Massafera, Caio Castro, 32, publicou na noite de domingo (29) uma mensagem enigmática no Instagram. "O mundo dá voltas. Deus não tarde nem falha. Ele age na hora certa", escreveu no Stories. A declaração foi acompanhada de um emoji de coração, e outro de raio. Anteriormente, o ator já tinha se manifestado negand...