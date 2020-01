Magazine Deu Praia começa em junho

A festa Moagem não faz parte da nova temporada do Deu Praia, que tem início em 20 de junho e segue até 9 de agosto, com atrações de diversos gêneros – programação ainda não foi divulgada. No entanto, o show serve como um dos eventos testes para o projeto 2020 que alia pé na areia com música. O cenário será mais intimista, com os artistas no meio do público, num palco ...