Magazine Detetives do Prédio Azul atendem fãs em shopping

A aprendiz de feiticeira Berenice (foto) e o detetive Bento, personagens da série Detetives do Prédios Azul – D.P.A., do canal Gloob, estarão no Goiânia Shopping neste sábado e neste domingo para fotos gratuitas com as crianças. O encontro dos fãs com os atores será das 15 às 17 horas, no cenário da atração inédita, que conta com uma réplica de sete metros de altura do...