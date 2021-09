Magazine Detetive Espinosa de Lázaro Ramos é o oposto do Capitão Nascimento O ator dá mais um passo para ocupar o lugar, no nosso cinema, que pertence a Denzel Washington no cinema americano

O livro que introduziu no mundo literário brasileiro o delegado Espinosa, "O Silêncio da Chuva", em sua versão cinematográfica oferece ao ator Lázaro Ramos uma nova oportunidade de testar sua conhecida vocação de camaleão. Mesmo contando com escritores consagrados no gênero policial, caso de Luiz Alfredo Garcia-Roza, o pai de Espinosa, e Rubem Fonseca, entre outros...