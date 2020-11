Magazine Destruição Final – O Último Refúgio tem cenas eletrizantes, de fazer grudar na poltrona Pondo a Terra em perigo real e imediato com a aproximação de um cometa gigante, o roteiro é inteligente e esperto o suficiente para criar entretenimento de primeira

Filmes-catástrofe formam um filão forte no cinema desde os anos 1970, quando Terremoto e Inferno na Torre estouraram as bilheterias. Depois de um bom tempo sem nenhum exemplar notável, com filmes até bem ruins como 2012, surge no meio da pandemia um dos melhores a seguir essa fórmula. O título no Brasil é um tanto longo e infeliz, Destruição Final – O Último Re...