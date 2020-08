Magazine Destaque nos 70 anos da TV no Brasil, programas de humor se transformaram no decorrer das décadas Nas últimas 7 décadas, rir fez parte do cotidiano de quem assiste TV nas mais diversas emissoras do País

Chico Anysio, travestido de uma senhora gaúcha, pega o telefone e dispara, no melhor sotaque dos pampas: “João Baptista? É Salomé!” Em plena ditadura militar, o presidente João Baptista Figueiredo era satirizado pela personagem do maior criador de tipos da história do humor na TV do Brasil, em esquetes que não perdoavam as mazelas de um País que vivia sob cen...