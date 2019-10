Magazine Destaque no line up do Rock in Rio, banda Plutão Já Foi Planeta se apresenta em Goiânia, no domingo Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla ou na porta do local, no dia do show

Presente no line up do Rock in Rio desse ano, a banda potiguar Plutão Já Foi Planeta se apresenta neste domingo (27) no Retetê (RTT), em Goiânia. A casa abre às 18 horas e o show está marcado para começar às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla ou na porta do local, no dia do show. Integrantes do indie pop/rock nacional, a banda foi vice-campe...