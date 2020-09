Magazine Desinformação e privilégios

Se informar, para Lucas Manga, foi fundamental para que deixasse estigmas de lado. “Tenho um grande amigo de Salvador, que também vive com HIV, que me passou algumas páginas no Instagram. Fui consumindo aquilo tudo desde o início, aprendendo na marra”, lembra. Dividir o conhecimento que adquiriu como forma de combate à desinformação tem sido uma via de duas mãos. Ele ...