Magazine Desfazendo preconceitos sobre a hipnose

“Hipnose nada mais é do que atitude mental. É querer acessar seu subconsciente e deixar-se ser guiado até ele.” A definição é da hipnoterapeuta Cíntia Faria, que há mais de dez anos aplica o método em pacientes com os mais diferentes perfis. Tudo é feito com técnicas de relaxamento e de comunicação verbal para levar a pessoa ao chamado transe, fase na qual os comandos ce...