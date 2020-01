Magazine Desenhos narrativos

O mesmo nomadismo que levou Karollez Viana do mundo da moda para o universo da tatuagem é o que alimenta o olhar estético da designer, ainda que dois anos depois do reposicionamento de carreira. Para dar vazão à paixão pelas construções narrativas ela se expressa usando canetas, pincéis, sprays e agulhas. “Trabalhei muito tempo com visual merchandising, o que ajudou a constru...