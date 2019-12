Magazine Desemprego afetou o que o brasileiro procurou no Google em 2019; veja as principais buscas Além de futebol e mortes de celebridades, vagas de empregos geraram interesse das pessoas

O Google divulgou nesta quarta, 11, quais foram as principais buscas feitas no Brasil em 2019. No cardápio, aparecem temas recorrentes em anos anteriores, como futebol e mortes de pessoas famosas. Destacam-se, porém, dois assuntos específicos, "vagas de emprego" e "Copa do Mundo de futebol feminino". Com 12 milhões de desempregados, a procura por um emprego rendeu...