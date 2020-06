Magazine Desde 1950, telejornalismo brasileiro tem sido arquivo de eventos históricos que moldaram o mundo Completando 70 anos no Brasil, a TV, com seu jornalismo, registrou épocas, regimes políticos e episódios que abalaram o planeta

“Atenção! Atenção! O senhor Presidente da República, Getúlio Vargas, suicidou-se nas dependências do Palácio do Catete!” Na manhã daquele fatídico 24 de agosto de 1954, o veículo que primeiro deu o plantão do desfecho da grave crise política que se desenrolava nos derradeiros dias de governo de Getúlio Vargas foi o rádio. Locutores empostavam as vozes com dramaticid...