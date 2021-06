Magazine Descobertas no caminho

A Festa em louvor ao Divino Pai Eterno, em Trindade, as Congadas, em Catalão, e a Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, são alguns dos exemplos da riqueza do patrimônio imaterial goiano representado pelas festas populares. O que faz do livro As Maravilhas de Goiás, do escritor Marcos Gomes, mais interessante é que ele dedica espaço para manifestações não tão conheci...