Magazine Desbravadores urbanos Grupo de amigos amantes de astronomia completa 10 anos e comemora com observação da Lua no Morro do Além

Por meio do cinema e da literatura os mais curiosos conhecem o espaço de cabo a rabo, sob diferentes pontos de vista e abordagens que vão desde as mais explosivas até as mais filosóficas. Fora da seara da ficção científica, no entanto, a discussão sobre planetas, cometas, estrelas e galáxias fica menos atrativa e um tanto quanto complicada pelo fato de tudo p...