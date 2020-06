Um dos artistas preferidos dos falsificadores é Antonio Poteiro. Desde a morte do mestre naïf, colecionadores e curadores passaram a notar a crescente aparição de obras falsas. A obra do pintor atrai pelo preço salgado, mas acessível. Por vários anos, o problema permaneceu em silêncio para não desvalorizar o trabalho de Poteiro. No Mercado Livre, como constatado pela reportagem, é possível encontrar milhares de ofertas de pequenos quadros (25x30), na técnica óleo sobre tela, vendidos na tabela oficial por R$ 9.800. “Já encontrei por R$ 700 do mesmo tamanho”, conta Antonio Neto, neto de Poteiro.

A família de Poteiro recomenda que, antes de adquirir uma obra, seja pedido o certificado de autenticidade e, caso ela não exista, o trabalho deve ser levado para uma avaliação de algum especialista na obra do artista. “Eu conheço a obra do meu pai profundamente porque eu preparava a tela em branco para ele pintar e posso com toda certeza afirmar se é verdadeira ou falsa”, afirma Américo. “Quando esses trabalhos são pulverizados, acaba desvalorizando o mercado, mas não atrapalha o valor artístico da sua obra”, complementa Antônio Neto.

Segundo PX Silveira, o mercado de Poteiro atualmente, assim como de vários outros artistas naïf, está muito complicado por conta das falsificações. “Existem cópias grosseiras, mas hoje temos especialistas falsificando Poteiro que chega ao ponto de confundir muitas pessoas, até mesmo as que são mais próximas. É preciso prestar atenção na procedência das obras para se ter certeza da originalidade”, conta. O galerista ressalta que outra modalidade criminosa vem chamando a atenção. “Estão sendo feitas gravuras pós-morte que são copiadas de outras gravuras ou de obras únicas e espalhadas”, alerta.