Magazine Desafinado Por conta de reestruturação de contratos, todo os 49 músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás serão exonerados

Um novo episódio na saga de 40 anos da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) se desenrola com exoneração, nesta quarta-feira, dos 49 profissionais que compõem o corpo sinfônico. Não haverá rescisão do contrato do maestro Neil Thomson. O ato ocorre após o governo do Estado divulgar a reestruturação da forma de contratação do quadro de músicos e anunciar um edital de...