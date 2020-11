Magazine Derivada da novela Malhação: Viva a Diferença, série As Five estreia nesta quarta (11) no Globoplay O diretor garante que o público vai se identificar muito com as histórias, criadas com base em vivências reais que foram ouvidas. “A série tem muita emoção, drama e humor"

Série original do Globoplay, As Five chega nesta quinta-feira na plataforma. Protagonistas de Malhação: Viva a Diferença, Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) se reencontram após seis anos sem se verem. Enquanto suas vidas voltam a se embaralhar na Grande São Paulo, elas perceb...