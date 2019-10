Magazine Depois de um ano sem tocar em Goiânia, banda Carne Doce apresenta nova turnê na capital Depois de uma temporada marcada pela boa repercussão do terceiro disco da carreira, Tônus, a banda goiana de indie rock Carne Doce está de volta à capital

, com apresentação da turnê homônima ao álbum, amanhã, às 20 horas, no Centro Cultural UFG. O show já passou por diversas cidades, foi reverenciado pela crítica e teve o seu auge em maio no palco principal do...