Magazine Depois de quatro meses de pandemia, Chrystian & Ralf atendem pedidos e fazem live neste sábado (18) Show da dupla sertaneja será transmitido a partir das 21 horas, no canal dos artistas no YouTube

“Chrystian & Ralf, apareçam. Cadê vocês? Estamos com saudades.” Assim como a cobrança do cantor Leonardo no Instagram, fãs e outros famosos, como João Neto & Frederico e César Menotti & Fabiano, estavam ansiosos por uma apresentação da dupla, considerada a mais afinada do País. Depois de quatro meses de pandemia, finalmente os sertanejos goianos atenderam aos a...