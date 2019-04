Magazine Depois de 50 obras para crianças, escritor Daniel Munduruku lança livro de reflexões

Daniel Munduruku é uma pessoa do presente. Não planeja muito as coisas, vai aproveitando as oportunidades. Aprendeu isso com o avô, que dizia que é preciso olhar para o hoje como o grande presente da vida (e também que devia ser persistente como o rio, que não para diante das dificuldades). E tem dado tudo certo para esse escritor nascido em Belém, em 1964, c...