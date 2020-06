Magazine Depois de 12 anos sem gravar, ex-Barão Vermelho Frejat lança o disco Ao Redor do Precipício Ao Redor do Precipício é um retrato não só de 2018 e 2019, quando o disco foi idealizado e gravado, mas de composições feitas desde o começo do século

O ano em que Frejat lançou seu último disco de inéditas, 2008, foi o mesmo em que o Spotify foi ao ar pela primeira vez na Suécia, e o YouTube tinha três anos de vida. Entre Intimidade entre Estranhos e Ao Redor do Precipício, álbum que o músico lança agora, a indústria passou por transformações que acabaram freando a produção do ex-Barão Vermelho. “Vários amigos me falar...