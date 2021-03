Magazine Dentro da pandemia

Sem segurança nos estúdios, muitos diretores aproveitaram a pandemia para investir em projetos menores. É o caso do filme de comédia romântica Locked Down, com Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, nos papéis de Linda e Paxton. O diretor Doug Liman gravou o longa em 18 dias com poucos ambientes e personagens. Na trama, lançada em janeiro para os assinantes do serviço de streamin...