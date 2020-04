Diretor de fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia (Amma), Diego Moura conta que houve aumento de 70% no número de denúncias de perturbação ao sossego durante a quarentena, a maior parte de poluição sonora. Famílias confinadas fizeram as reclamações sobre o barulho disparar nas últimas semanas. “Normalmente, são vizinhos reclamando de outros com música em volume alto. O pico é durante lives sertanejas”, conta Diego. O trabalho se intensificou nos últimos dias, com apoio da Polícia Militar. Quando a fiscalização chega, os ânimos já estão exaltados. Embalados pela bebida alcoólica, muitas pessoas se acham no direito de incomodar. “O enclausuramento faz com que pessoas procurem diversão em casa, mas é preciso se preocupar com vizinho”, defende Diego. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 161 e pelo site da Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br) no link “Atendimento 156”.