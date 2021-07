Magazine Delícia da estrada

Teresópolis se tornou parada obrigatória para todos os goianos que amam o requeijão moreno. Vendido aos montes em beiras de estradas e rodovias, o produto de fabricação artesanal desperta a curiosidade de quem passa e sempre atrai quem já conhece a delícia que faz sucesso na mesa dos goianos. Ele pode ser servido no café da manhã derretido no pão, no lanche da tarde ape...