Magazine Deixa a vida me levar

Ele nasceu Jessé Gomes da Silva Filho, mas ninguém o conhece por esse nome, mas sim por Zeca Pagodinho, que chega aos 61 anos de idade nesta quinta-feira. Cantor e compositor, é considerado um dos maiores nomes do samba no Brasil. O ano era 1983, quando sua madrinha Beth Carvalho o convidou para gravar com ela sua primeira música, Camarão que Dorme a Onda Leva...