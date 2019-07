Magazine Degustação de vinhos em rodízio, como os de carne, torna-se opção para se conhecer novos rótulos Uma degustação em que a bebida é a estrela principal do cardápio tem atraído muita gente para conhecer vários rótulos

Quem vive em Goiânia já experimentou quase tudo no quesito rodízio. Massas, risotos, pizzas, salgadinhos e sushis são algumas das opções que fazem a festa de quem gosta de pagar um preço fixo e poder comer à vontade. A novidade da vez é dedicada aos amantes do vinho. Uma degustação em que a bebida é a estrela principal do cardápio tem atraído muita gente para ...