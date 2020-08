Magazine Defesa de supostas vítimas de Felipe Prior critica decisão de não indiciá-lo Segundo nota assinada por Maira Pinheiro e Juliana Valente, a conclusão do relatório policial "não reflete o conjunto de provas que confirma os relatos das mulheres"

As advogadas que representam as supostas vítimas do arquiteto e ex-BBB Felipe Prior, 27, em um caso de estupro criticaram a decisão da polícia de não indiciá-lo. Segundo nota assinada por Maira Pinheiro e Juliana Valente, a conclusão do relatório policial "não reflete o conjunto de provas que confirma os relatos das mulheres". "Esperamos que a injustiça desse relató...