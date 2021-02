Magazine Dedicatória

Zélia Duncan transcreveu a paixão pela namorada Flávia Pedras Soares na canção Coisinhas. “Tudo que eu faço/ E acho que talvez seja bonito/ É só pra você, é só pra isso? Pra hoje, pra agora/ Enquanto posso/ Ouvir sua risada sonora”. A faixa é uma das 14 que compõem o repertório do disco em parceria com Juliano Holanda, com previsão de lançamento ainda no primeiro seme...