Magazine Decy abre exposição “Universo das Cores” neste sábado (5) As obras serão apresentadas no Ateliê do Grão e a festa de abertura começa às 18 horas

O artista Decy abre neste sábado sua nova exposição Universo das Cores. As obras serão apresentadas no Ateliê do Grão e a festa de abertura começa às 18 horas com o DJ Dudão Melo. O evento será aberto ao público, com entrada franca. As obras são uma adaptação da técnica de grafite para tela. Os trabalhos que compõem a nova mostra foram feitos com técnica desenvolvida...