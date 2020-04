A prefeitura da cidade de Goiás determinou que as entradas do município sejam bloqueadas ou tenham barreira sanitária pelos próximos dias, limitando o acesso apenas a moradores locais. A medida foi decretada na segunda-feira e será aplicada até o domingo como forma de combater a disseminação do novo coronavírus durante o feriado da Semana Santa, celebrado pela Igreja católica.

De acordo com o decreto assinado pela prefeita Selma de Oliveira Bastos Pires (PT), o acesso ao município será permitido apenas em caso de entregas de medicamentos em farmácias, hospitais e unidades de saúde; de mercadorias em padarias, mercearias, mercados e supermercados; para a prestação de serviços de segurança privada, de tratamento e abastecimento de água, e de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; para assistência médica e hospitalar, serviços funerários e outras atividades ligadas a serviços essenciais.