Magazine Decoração com raízes goianas reafirma memória e afeto dos ambientes típicos do interior Com diversos elementos e referências de moradas do interior, arquitetos e designers homenageiam a identidade cultural da casa goiana

O chapisco grosso comum nos muros das casas. O piso de cimento queimado com xadrez vermelho que, por conta da cera para lustrar o chão, deixa todo mundo com os pés avermelhados. O fogão a lenha e as cortininhas usadas para substituir as portas dos armários. São diversos os elementos das residências do interior de Goiás que inspiram a Cozinha Deca Raízes, ambiente aprese...