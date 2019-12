Magazine Deborah Secco fala sobre relacionamento com homem casado Após fazer papel de amante, Deborah conheceu Hugo Moura, com quem está casada desde 2015 e tem uma filha, a Maria Flor

Deborah Secco falou sobre sua vida íntima na última quarta-feira, 4, em entrevista ao canal no YouTube de Thaís Fersoza. A atriz, que hoje está casada com Hugo Moura, revelou que já se relacionou com um homem casado. "Eu estava numa relação muito ruim com um cara casado. Ele já estava há dez meses falando que ia se separar", relembrou. "Eu tinha que traí-lo para i...