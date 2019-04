Magazine Dead Kennedys cancela shows no Brasil após repercussão de pôster A banda afirmou que apesar de ter aprovado a arte do pôster feita pelo ilustrador brasileiro Cristiano Suarez e que concordaram com a ideia, "as consequências criaram uma situação bastante perigosa"

Após repercussão de pôster que anunciava turnê do Dead Kennedys no Brasil, a banda divulgou comunicado informando o cancelamento dos show no País. Segundo o texto, "ações estúpidas foram tomadas e que fizeram com que os pregadores de ódio se manifestassem por todos os lados." A banda afirmou que apesar de ter aprovado a arte do pôster feita pelo ilustrador brasil...