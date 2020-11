Magazine De volta para o futuro Keanu Reeves acerta em cheio como o paizão de mais um Bill & Ted, que chega hoje aos cinemas

Retornar a uma franquia muitos anos depois é quase sempre uma tentativa de ganhar um troco fácil nos cinemas. Will Smith tentou isso no início do ano com Bad Boys, com resultado desprezível. Mas Keanu Reeves acerta em cheio com Bill & Ted: Encare a Música, de novo ao lado do parceiro Alex Winter no papel da dupla cômica.Em 1989, Bill & Ted: Uma Aventura...