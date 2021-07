Magazine De volta e com tudo Prazer Luísa é o nome do programa de cinco episódios de Luísa Sonza, que estreia em agosto

Prazer, Luísa é o nome do programa de cinco episódios da cantora Luísa Sonza, que estreia dia 7 de agosto, no Multishow. Depois de uma pausa nas redes sociais, ela voltou para compartilhar sua intimidade e detalhes do processo criativo de seu novo trabalho, o álbum Doce 22.Animada, a cantora compartilhou nas redes sociais a estreia do programa, que terá conv...