Magazine De volta aos ringues Combate transmite ao vivo e na íntegra o retorno de Mike Tyson e Globo tem noite especial de boxe

A lenda do boxe Mike Tyson retorna aos ringues para uma luta-exibição na noite deste sábado contra o também ex-campeão Roy Jones Jr., em Los Angeles (EUA). Para marcar o esperado encontro, a TV Globo terá uma programação especial, que começa logo depois do Altas Horas. No Supercine, o filme 10 Segundos para Vencer, estrelado por Daniel de Oliveira e Osmar Pra...