Magazine De volta aos palcos, ator Paulo Vespúcio estreia Conto de Primaveras em Goiânia Espetáculo aborda temas como tempo, singularidade e transformação

Como uma odisseia de regresso, o ator Paulo Vespúcio, 57 anos, pede licença para pisar mais uma vez nos palcos. Cauteloso depois de 35 anos de carreira em trabalhos evidenciados na televisão e no cinema, o goiano de Rio Verde retorna ao tablado. “Recebi o chamado do teatro”, adianta. No espetáculo Conto de Primaveras, que será encenado hoje e amanhã no Zabriskie Tea...