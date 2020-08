Magazine De volta aos estúdios Domingão do Faustão retoma programas inéditos. Bailarinas vão suar máscaras de proteção facial

Esta semana, o dominical de Fausto Silva será o primeiro programa a retomar as gravações nos estúdios da Globo na capital paulista. Depois de cinco meses gravando de casa, fazendo entrevistas remotas e apresentando edições emblemáticas dos seus 30 anos de história, o Domingão do Faustão volta aos estúdios para gravar conteúdo inédito, que será exibido no domingo.No ...