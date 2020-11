Magazine De volta ao jogo Pandemia de coronavírus faz crescer número de jogadores de videogame e impulsiona mercado eletrônico. Novidades também ganham força neste ano

Parecia game over, mas foi só um pause na fase. Depois de um ano sem ligar o videogame, o bancário Pedro Henrique Silva Prado, de 31 anos, voltou aos jogos durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Com mais tempo em casa, e sem opções de lazer, religar o aparelho foi a escolha para se divertir e, ao mesmo tempo, aliviar o estresse do momento. “Agora, esto...