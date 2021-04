Magazine De volta às tintas Com quase 50 anos de carreira, o artista plástico Carlos Dacruz abre exposição on-line para celebrar o retorno ao circuito das artes

Ele estava em grandes galerias, era cobiçado por colecionadores e viajava o Brasil todo com sua obra. No auge da carreira, no início dos anos 2000, o artista plástico goiano Carlos Dacruz, 64 anos, decidiu largar tudo e sair do circuito de arte por se sentir muito cobrado e pressionado. Quase duas décadas depois, ele retoma a sua trajetória e a relargada é com ...