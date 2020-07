Magazine De tudo se aproveita

Dizem que tem quem prefira mexerica à laranja apenas pela facilidade de descascar. Mas a verdade é que a fruta pode ser aproveitada de tantas formas que fica difícil realmente resistir ao sabor doce e cítrico. Além de se desprender e facilitar o consumo imediato, a casca da mexerica pode ser usada para fazer receitas de doces e geleias. Com as folhas do pé de mexerica é po...