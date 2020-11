Magazine De todas as cores Em versão on-line, Digo – Festival Internacional da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás começa hoje com foco na resistência

A agência de viagens encerrou as atividades, a rede de cinemas dispensou os funcionários e os apoiadores privados se retiraram do projeto. Do dia para a noite, os organizadores do Digo – Festival Internacional da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, que começa hoje, assistiram ao planejamento da edição 2020 do evento ir por água abaixo devido à pandemia da...