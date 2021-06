Magazine De segunda a sábado

Rosana Sousa, dona do Tele Conquista, em Anápolis, começou no ramo em 2000. “Fazemos as mensagens ao vivo sem descer do carro e também as mensagens fonadas”, diz. Ela, que faz a locução do negócio, diz que os pedidos são muitos e variados. “Geralmente o que sai mais é aniversário. Aniversário de parentes, de 15 anos. E as reconciliações, pedindo para a outra pessoa vo...