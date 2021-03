Em março de 2020, quando a Orquestra Sinfônica Feminina promoveu um recital especial para o Dia da Mulher, as artistas jamais poderiam prever que o projeto seria o último aberto ao público no Teatro Goiânia. De portões fechados desde então, o espaço cultural é apenas um entre os vários equipamentos públicos paralisados desde o início da pandemia, há um ano.

Geralmente históricos e com necessidade de manutenções constantes, espaços culturais como Museu Zoroastro Artiaga, Museu Pedro Ludovico Teixeira e Centro Cultural Martim Cererê, todos sob tutela da Secretaria do Estado da Cultura (Secult Goiás), tiveram seus projetos paralisados. Também precisaram adaptar eventos antes realizados presencialmente para formatos on-line. As equipes de funcionários acabaram deixando seus postos e trabalham de maneira remota.

“Estamos cumprindo o novo decreto em vigor, publicado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), em razão da situação de emergência na saúde pública em todo o Estado”, destaca o secretário interino de Cultura, César Moura. De acordo com ele, as unidades da Secult Goiás seguem fechadas para o atendimento ao público, mas já foram elaborados protocolos de segurança para serem seguidos quando for possível reabrir os equipamentos.

Enquanto o Museu Pedro Ludovico e o Zoroastro Artiaga ganharam visitas on-line por meio do site da Secult Goiás, o Cine Cultura, localizado no Centro Cultural Marieta Teles, acabou desenvolvendo projetos audiovisuais no YouTube e nas redes sociais. A intenção, de acordo com a pasta, é que, mesmo de portas fechadas, os locais possam ter interação com o público goiano.

No Centro Cultural Octo Marques foram retomadas as aulas on-line na Escola de Artes Visuais (EAV), Programa de Residência Artística Ateliê Livre, coordenado pelo artista plástico e professor Luiz Mauro. O curso foi iniciado em fevereiro de 2020 e tem previsão de encerramento no final do segundo semestre. “É necessário movimentar o setor e as atividades culturais mesmo em meio à pandemia”, argumenta César Moura.

Manutenção

Mesmo com a presença on-line dos espaços culturais do Estado, muitas das edificações públicas carecem de manutenção recorrente. É o caso, por exemplo, do Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás. Museu que faz um passeio aos tempos do Brasil Colônia, o prédio foi erguido no século 18 para servir como residência oficial do Estado. Com o passar dos séculos, acabou se tornando museu e centro cultural. Atualmente, é um dos equipamentos culturais que mais carecem de manutenção.

“Desde que assumimos a Pasta, solicitamos projetos de manutenção para todas as unidades que necessitam de restauros. Esses projetos serão protocolados no Iphan e, quando aprovados, seguiremos um cronograma de restauração”, destaca César Moura. Em outros casos, como o Cineteatro São Joaquim, também na antiga capital do Estado, é amiudada a presença de técnicos e restauradores no local, já que o espaço ganhou nova cara em 2017, com investimento de R$ 10,09 milhões do PAC Cidades Históricas, programa de preservação do Instituto de Patrimônio e Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Em espaços públicos sob tutela do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), como a Casa da Bandeira e o Museu de Arte Sacra da Boa Morte, apesar das visitações canceladas e sem previsão de reabertura, os setores de pesquisa e capacitação promovem atividades, como lançamentos de livros.

“Aguardamos autorização municipal para a reabertura. Nesse ínterim, toda a equipe de servidores permanece desenvolvendo atividades contínuas, com ações de preservação”, explica o representante do Ibram em Goiás, Tony Boita. Enquanto estão fechados, os locais passam por uma atualização das exposições e uma mudança no sistema de incêndio, demanda cobrada pelo Ministério Público. “Quando reabrir, os museus estarão mais seguros e atualizados”, destaca.

Formas de reabertura

Sobre espaços municipais de Goiânia, como o Centro Goiânia Ouro, o Museu de Arte de Goiânia (MAG) e a Antiga Estação Ferroviária, o secretário de Cultura, Kleber Adorno, diz já se começar a reabertura. “Estamos desenvolvendo protocolos de segurança possíveis para que esses locais não fiquem sem público. Talvez com funcionamento por temporadas, limitando o número de pessoas por projetos, como espetáculos, aulas e exibições. São caminhos apresentados por outras capitais”, destaca.

Outro desafio é a ocupação da recém-inaugurada Casa de Vidro, no Jardim Goiás. O projeto prevê centro cultural multimídia, com salões, auditório e teatro. “A proposta é de um local para aprendizado e profissionalização. Estudos estão sendo feitos para que a Casa seja um permanente espaço de encontros, levando em consideração a pandemia.