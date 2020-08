Magazine De poesia e de descanso

Curtir o jardim de casa é uma das diversões do aposentado e poeta goiano Salvador Antônio Rodrigues, de 64 anos, na sua casa em Aparecida de Goiânia. Nascido e criado na roça, plantando lavoura e tirando leite, a paixão pela terra é uma herança de família. “Não existe coisa melhor no mundo que ouvir os passarinhos cantarem, comer a fruta madura direto do pé, molhar a...