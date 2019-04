Magazine “De Pernas Pro Ar 3” é exibido no projeto CineMaterna

A comédia De Pernas Pro Ar 3 é o filme escolhido da sessão especial do projeto CineMaterna desta quarta-feira, às 14h10, no Cinemark Flamboyant, voltada para mães com crianças de colo. Segundo a rede Cinemark, as primeiras dez mães com bebês de até 18 meses que chegarem ao local, com pelo menos meia hora de antecedência, receberão cortesias. Na sala, o áudio do filme tem...