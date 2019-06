Magazine De onde vem o cortisol

O cortisol é liberado pelas glândulas suprarrenais e, em funcionamento normal, serve para auxiliar o organismo a reduzir as inflamações, contribuir para o bom funcionamento do sistema imune e manter constantes os níveis de açúcar no sangue e a pressão arterial. Quando seu nível está abaixo do habitual, os sintomas variam entre fadiga, fraqueza e até mesmo depressão. E...